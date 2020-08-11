Etiyopya Ordusundan "Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan korumaya hazırız" paylaşımı - Son Dakika

Etiyopya Savunma Kuvvetleri, Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin sosyal medyada "Barajı her türlü saldırıdan korumaya hazırız." paylaşımında bulundu.

Etiyopya Savunma Kuvvetleri, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, batı tümeninden üst düzey komutanların inşası süren barajı ziyaret ettiğini belirtti.

Burada konuşma yapan Tümgenerel Yirdaw Gebremedhin, "Baraja saldırı niyeti taşıyanlar varsa Ordumuz, Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan korumaya hazır." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Negeri Tolina ise çalışmaların sorunsuz ilerlemesi için askeri kuvvetlerin barajı 7/24 izlediğini dile getirdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Nil suyunu paylaşan Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Afrika Birliği öncülüğünde süren müzakereler son olarak gelecek haftaya ertelendi.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.