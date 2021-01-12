Etiyopya savaş uçakları, Sudan ile sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgelerde alçak uçuş yaptı - Son Dakika

Etiyopya jetlerinin Sudan ile sınır anlaşmazlığı olan Faşka bölgesinde alçaktan uçuş yapması iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı bir askeri yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun sınır hattında sortiler yapmasının daha önce benzeri görülmemiş bir adım olduğunu belirterek, yaşanan olayı "Sudan'ı savaşa çekme girişimi" olarak nitelendirdi.

Etiyopya ordusunun Sudan'da sivillerin yaşamını yitirmesine neden olan provokatif operasyonlar yürüttüğünü dile getiren yetkili, "Ordu, topraklarını korumak için tamamen hazır. Etiyopya ordusu ve milislerin Sudan hakimiyetindeki topraklara geri dönüşüne izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Yetkili, Sudanlı liderlerin iki ülke sınırları çizilene kadar itidal, sükunet ve diyaloğun gerekliliğine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söylemişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık'ta, Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki gasbedilen tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.