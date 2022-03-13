Etiyopya, sivillerin yakıldığı görüntüler sonrası sorumluları yargılama sözü verdi - Son Dakika
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Etiyopya, sivillerin yakıldığı görüntüler sonrası sorumluları yargılama sözü verdi

13.03.2022 11:46
Etiyopya, sivillerin yakıldığı görüntüler sonrası sorumluları yargılama sözü verdi

Etiyopya, askeri üniformalı bazı kişilerin sivilleri diri diri yakarak öldürdüğüne ilişkin görüntülerin araştırılıp, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağı sözünü verdi.

Etiyopya, askeri üniformalı bazı kişilerin sivilleri diri diri yakarak öldürdüğüne ilişkin görüntülerin araştırılıp, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağı sözünü verdi.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan ve bazı sivillerin, üniformalı kişilerce yakıldığının görüldüğü görüntülerin Benishangul Gumuz bölgesinde çekildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Devlet güçlerinin sivillere zarar vermesinin ve hayatlarını tehdit etmesinin kabul edilemeyeceği ifade edilen açıklamada, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağı vurgulandı.

Son yıllarda etnik temelli çatışmaların sık sık görüldüğü bölgede, binlerce kişi yerinden olmuştu.

Görüntülerdeki kişilerin ülkenin kuzeyindeki çatışmalarla ilişkisi olup olmadığı bilinmezken, Tigray savaşı sonrası bölgeye diğer eyaletlerden güvenlik güçlerinin girmesine de izin verilmişti.

Görüntülerde insanların ateşe verilmesini çok sayıda sivilin de izlediği görülüyor

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Etiyopya, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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