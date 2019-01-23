Son Dakika Haberleri: Etiyopya Siyasetinin Sembol İsimlerinden Simon'a Gözaltı

Etiyopya Siyasetinin Sembol İsimlerinden Simon'a Gözaltı

1 saat önce

ADDİS Etiyopyalı eski siyasetçi Bereket Simon yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Etiyopya Siyasetinin Sembol İsimlerinden Simon'a Gözaltı, System.String[]
ADDİS Etiyopyalı eski siyasetçi Bereket Simon yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ülkedeki yarı resmi FANA televizyonunun haberine göre, eski başbakanlardan Meles Zenawi'nin sağ kolu olarak gösterilen Simon ve Amhara Ulusal Demokrat Hareketi liderlerinden Tadesse Kassa bu sabah polislerce gözaltına alındı.

İki siyasetçi de Amhara eyaletinde faaliyet yürüten "Tiret" isimli şirketin paralarını zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.

Onlarca siyasetçi ve asker gözaltında

Bir dönem hükümet sözcülüğü görevi yapan Simon, aynı zamanda ülkede eski yönetimin sembol isimlerinden biri olarak biliniyor. Ülkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinin (EPRDF) kurucu üyelerinden biri olan Simon, Zenawi döneminde Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin liderlik ettiği yönetimde söz sahibiydi.

Geçen yıl iş başına gelen Başbakan Abiy Ahmed, devlet kurumlarında yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatmış, yürütülen soruşturmalar kapsamasında onlarca üst düzey siyasetçi ve asker gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: AA

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