Etiyopya, Sudan'ı sınırdaki hareketliliği acilen durdurmaya çağırdı - Son Dakika

Etiyopya, komşusu Sudan'a sınırdaki tartışmalı bölgelerdeki asker hareketliliğine acilen son verme çağrısında bulundu.

Addis Ababa merkezli FANA televizyonunun haberine göre, Hartum'da sınır sorunun çözümüne ilişkin toplantıda konuşan Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Sudan'dan sınırdaki hareketliliği "acilen" durdurmasını istedi.

Sudan'ın izlediği politikanın iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğunu ileri süren Mekonnen, "Etiyopya, sınır bölgelerindeki son gelişmelerden endişeli." ifadesini kullandı.

Mekonnen, Etiyopyalı çiftçilerin tarım arazilerinin ve kamplarının yağmalandığını, çok sayıda sivilin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Sudan, askerleri pusuya düşürdüğünü açıklamıştı

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, dün, iki ülkenin Sudan ile çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlıklarını barışçıl şekilde çözmek için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Etiyopya'nın Sudan sınırındaki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyonun ardından yeniden alevlenen sınır sorunu, iki ülke arasındaki tansiyonun da yükselmesine neden oldu.

Son olarak Sudan, geçen hafta Etiyopyalı milislerin Sudan topraklarına girerek askerlerini pusuya düşürdüğünü açıklamıştı.

Statüsü tartışmalı "Faşka bölgesi"

Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, 25 yıl önce Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

Hartum yönetimi, Etiyopya ordusunu çetelere destek vermekle suçlarken, Etiyopya da bu iddiaları reddediyor.

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması, Etiyopya tarafını rahatsız etmiş ancak daha sonra taraflar, mayısta sınırların çizilmesi konusunda teknik komite kurulması için anlaşmıştı.

Sınır hattında, özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Sudan ordusu, Kadarif eyaletinin Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce gasbedilmiş toprakların geri alınması için cumartesi bölgeye büyük askeri sevkiyat yapıldığını açıklamıştı.