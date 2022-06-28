Etiyopya: Sudan'ın suçlamaları temelsiz - Son Dakika
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Etiyopya: Sudan'ın suçlamaları temelsiz

28.06.2022 15:53
Etiyopya: Sudan'ın suçlamaları temelsiz

Etiyopya Savunma Bakanlığı, esir tuttuğu 7 Sudanlı askerin ve 1 sivilin infaz edildiğine dair iddiaların "temelsiz" olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Etiyopya Savunma Bakanlığı, esir tuttuğu 7 Sudanlı askerin ve 1 sivilin infaz edildiğine dair iddiaların "temelsiz" olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Etiyopya Savunma Bakanlığı Halklar İlişkiler Direktörü Albay Getnet Adane, Sudan sınırında yaşanan gerginlik ile ilgili basına açıklama yaptı.

Adane, Etiyopya'nın esirleri öldürdüğüne dair iddialarını temelsiz olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Savaşta esir alınan askerlere hukuk çerçevesinde muamele edileceğinin altını çizen Adane, Etiyopya ordusunun, konu ile ilgili soruşturma açılması durumunda iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise konu ile ilgili soruşturma yürütüleceği vurgulanarak itidal çağrısı yapıldı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

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