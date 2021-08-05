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Etiyopya, Sudan'ın Tigraylı isyancılarla arabuluculuk teklifini reddetti - Son Dakika

Etiyopya, Sudan'ın Tigraylı isyancılarla arabuluculuk teklifini reddetti

05.08.2021 19:24
Etiyopya, Sudan'ın Tigraylı isyancılarla arabuluculuk teklifini reddetti, System.String[]

Etiyopya hükümeti, Sudan'ın Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile arabuluculuk teklifini reddettiğini duyurdu.

Etiyopya hükümeti, Sudan'ın Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile arabuluculuk teklifini reddettiğini duyurdu.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Sudan'ın arabuluculuk teklifinin şu an için zor olduğunu bildirdi.

Sudan askerlerinin Etiyopya topraklarına girdiğini belirten Seyoum, söz konusu ülke ile ilişkilerin sıkıntılı olduğuna dikkati çekti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında diyalog çağrısı yapmıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Başbakanlık, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, Sudan'ın Tigraylı isyancılarla arabuluculuk teklifini reddetti - Son Dakika


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