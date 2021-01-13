Etiyopya, Sudan ordusunu, topraklarındaki 9 bölgeyi ele geçirmekle suçladı - Son Dakika

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, Sudan ordusunu, son iki ayda Etiyopya topraklarındaki 9 noktayı ele geçirmekle suçladı.

Etiyopya Büyükelçisi Aemro, başkent Hartum'da uluslararası kuruluşların temsilcileri ve büyükelçilerin katıldığı bilgilendirme toplantısında, Sudan ile aralarındaki sınır anlaşmazlığına değindi.

Aemro, "Sudan ordusunun Kasım ayından bu yana Etiyopya topraklarına saldırıları ve 9 kampı ele geçirmesi bizi şaşırttı. Barışçıl yollardan çözüm bulmak için Sudan ordusu, Etiyopya'ya saldırılarını durdurmalı." ifadelerini kulandı.

Sudan ile Etiyopya arasında sınırların çizilmesi için 1972'de oluşturulan özel komitenin tarım ve yerleşim sorununun çözümüne dair rapor hazırlamadığını belirten Etiyopya Büyükelçisi, Etiyopyalı çiftçilerin anlaşmazlık yaşanan bölgelerden çıkarılamayacağını savundu.

Sudan Ulusal Sınır Komisyonu Başkanı Muaz Tango da toplantıda yaptığı açıklamada, Etiyopyalı silahlı milislerin 1957'den bu yana Sudanlılara yönelik saldırılarını durduracak herhangi bir önlem almadığı gerekçesiyle, Addis Ababa yönetimini eleştirdi.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve dün Etiyopya jetlerinin anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine, 25 yıl aradan sonra yeniden asker konuşlandırdı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu, bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.