Etiyopya, Sudan sınırındaki Tekazi Nehri'nde onlarca cesedin bulunduğuna dair haberleri reddetti - Son Dakika

ADDİS Etiyopya, Sudan sınırındaki Tekazi Nehri'nde, birçok kişinin cesedinin bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Başbakanlık Ofisi Basın Sekreteri Billene Seyoum, uluslararası toplumun, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin işlediği suçlara karşı sessiz kaldığını dile getirdi.

Seyoum, Etiyopya hükümetine yönelik yersiz baskıların uygulandığına dikkati çekerek, ülkenin kuzeybatısındaki Tekazi Nehri'nde, onlarca kişinin cesedinin bulunduğuna dair iddiaların, asılsız olduğunu vurguladı.

Doğru olmayan haberlerin, basın ve sosyal medyada yayıldığını belirten Seyoum, "TPLF, planını şimdi uygulamaya başlıyor. Propaganda stratejisi, hükümet üzerinde uluslararası baskıyı artırmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Sudan basınında çıkan haberlerde, Etiyopya'dan doğan ve Sudan'a akan Tekazi Nehri'nde, 50 kişinin cesedine ulaşıldığı iddia edilmişti.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde, tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.