Etiyopya, Tigray eyaletindeki tüm havalimanlarını kapattı - Son Dakika

Etiyopya Sivil Havacılık İdaresi, askeri operasyonun başlatıldığı Tigray eyaletindeki tüm havalimanlarını kapattığını duyurdu.

İdare'den yapılan yazılı açıklamada, bölgede çalışan tüm havacıların yayımlanan NOTAM'la (havacılara bildiri) bilgilendirildiği ifade edildi. 6 Kasım itibarıyla Mekele, Shire, Aksum ve Humera şehirlerindeki tüm havalimanlarının kapatıldığı ve havacılık faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Tigray'i yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı askeri operasyonun başlatıldığı bölgede 4 Kasım'da hava sahasından geçişler de yasaklanmıştı.

6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da, 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan ettikten sonra 3 emekli generali göreve çağırmıştı.

Başbakan Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın, uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor. Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.