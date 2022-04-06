Etiyopya, Tigraylara karşı "etnik temizlik" iddialarını araştıracak - Son Dakika

Etiyopya, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Tigraylara karşı "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını araştıracağını bildirdi.

Etiyopya hükümeti tarafından Tigraylara yönelik insan hakları ihlalleri iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Amhara kökenli silahlı milislerin Tigraylara karşı "etnik temizlik" yaptığı iddialarının inceleceği belirtildi.

İnsan hakları ihlallerine karışmış sorumluların da yargılanacağı aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü ve HRW yayımladıkları ortak raporda, Amharalı yetkilileri, silahlı güçleri ve militanları "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlemekle suçlamıştı.

240 sayfalık raporda, Tigray'ın batısında gerçekleştirilen etnik temizliğin sadece Amharalı milislerce yapılmadığı, Etiyopya ordusu tarafından da desteklendiği öne sürülmüştü.

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı Kasım 2020'de bu yana verdiği savaşa Amharalı yerel milis kuvvetler de destek olmuştu. Uzun yıllardır sınır mücadelesi veren Amharalı ve Tigraylı kuvvetler, çatışmaların başlaması sonrası çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.

Son olarak Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.