Etiyopya, Tigraylı ayrılıkçı liderleri yakalamak için Interpol ile çalışacak - Son Dakika

Etiyopya, Tigraylı ayrılıkçı liderleri yakalamak için Interpol ile çalışacak

22.12.2020 10:35
Etiyopya, Tigraylı ayrılıkçı liderleri yakalamak için Interpol ile çalışacak, System.String[]

Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrası ayrılıkçı liderleri yakalamak için Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile iş birliği kararı aldı.

Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrası ayrılıkçı liderleri yakalamak için Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile iş birliği kararı aldı.

Etiyopya Polisi Suç Önleme Masası Başkanı Melaku Fanta, basına yaptığı açıklamada, yurt dışındaki TPLF liderleri ve destekçilerini adalete teslim etmek için soruşturma yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Bu nedenle Interpol ile iş birliği kararı aldıklarını belirten Fanta, TPLF liderlerinin, halkın can ve mal güvenliğine zarar verdiğini, bölgedeki hapishaneleri boşaltarak halkın güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Fanta, "TPLF cuntası, resmi belgeleri yakıp bilgisayarları kullanılamaz hale getirerek bölgede devlet mekanizmasının işleyişine zarar verdi. Bu durum onların insanları düşünmekten ziyade güç arzusunu gösteriyor." dedi.

Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini geçti

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya, isyancı TPLF elebaşlarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon Etiyopya birri (2 milyon lira) ödül dağıtılacağını duyurmuştu.

Etiyopya, Fanta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, Tigraylı ayrılıkçı liderleri yakalamak için Interpol ile çalışacak - Son Dakika


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