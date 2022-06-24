Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, uçuşların engellenmesine karşı tepki gösterilmesi ve bu durumun soruşturulması talep edildi.

Kaynak: AA

Etiyopya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etiyopya: Tigraylı isyancılar yardımları engelliyor - Son Dakika

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