Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin Mekele Havalimanı'na giden yardım uçuşlarını engellediğini bildirdi.
Hükümet İletişim Servisinden yapılan açıklamada, TPLF'nin hükümet aleyhinde propaganda yaptığı öne sürüldü.
Mekele'ye giden yardım uçuşlarının TPLF tarafından engellendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uluslararası toplum ile iş birliği içinde Tigray bölgesine yardımların sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, yakıt kıtlığı sonrası Tigray'a 920 bin litre benzin tedarik edildiği belirtildi.
Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, uçuşların engellenmesine karşı tepki gösterilmesi ve bu durumun soruşturulması talep edildi.
Son Dakika › Güncel › Etiyopya: Tigraylı isyancılar yardımları engelliyor - Son Dakika