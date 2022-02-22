Etiyopya: TPLF liderini barış için serbest bıraktık - Son Dakika
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Etiyopya: TPLF liderini barış için serbest bıraktık

22.02.2022 16:40
Etiyopya: TPLF liderini barış için serbest bıraktık

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kurucularından Sibhat Nega'nın "barış" için serbest bırakıldığını savundu.

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kurucularından Sibhat Nega'nın "barış" için serbest bırakıldığını savundu.

Ahmed, Etiyopya Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, TPLF liderinin serbest bırakılmasına ilişkin eleştirilere cevap vererek, kararın "kalıcı barış ve zaferi güçlendirme" amacıyla alındığını söyledi.

Savaşın Tigray'da büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Başbakan Ahmed, hakiki zaferin elde edilebilmesi için barış ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Ahmed, bölgede krize yol açan Hedasi Barajı'nın elektrik üretmeye başlamasına ilişkin ise Sudan ve Mısır'la iş birliği yapmak istediklerini, herkesin yararına olacak çözüm önerisini desteklediklerini dile getirdi.

TPLF'nin kurucu ve sembol isimlerinden olan Sibhat Nega, Ocak 2021'de Tigray'a yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Etiyopya yönetimi, isyancı grubun başkent Addis Ababa'ya ilerlemesi sonrası hava saldırısıyla TPLF'yi Tigray eyaletine geri püskürtmüştü. Hükümet ve TPLF, doğrudan barış müzakereleri yürütmese de Tigray'da çatışmadan uzak duracaklarını duyurmuştu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti. Savaşta on binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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