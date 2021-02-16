Etiyopya: Türkiye'nin Sudan'la aramızda ara bulucu olmasından memnun oluruz - Son Dakika

Etiyopya, Sudan'la yaşadığı sınır sorununda Türkiye'nin oynayacağı ara bulucu rolünden memnuniyet duyacağını açıkladı.

Türkiye ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, iki ülkeyi savaş durumuna getiren Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi.

Mufti, "Savaş gündemimizde değil. Eğer Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın Afrika Boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, "Abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika." dedi.

Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi.

Kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sonrası insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mufti, şimdiye kadar Tigray'ın yüzde 80'ine insani yardımın ulaştırıldığını belirtti.

Diplomatik ilişkilerin 125'inci yılı

Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkisini özelikle kalkınma, güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında güçlendirmek istediğini kaydeden Mufti, ziyaret sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının sosyo-ekonomik gelişim ve güvenlik alanında iş birliğini masaya yatırdığını kaydetti.

İki ülke, 15 Şubat'ta diplomatik ilişkilerin başlamasının 125'inci yılını kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasını törenle açmıştı.