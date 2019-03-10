Son Dakika Haberleri: Etiyopya Uçağı 395'inci Tarifeli Uçuşunda Düştü

Etiyopya Uçağı 395'inci Tarifeli Uçuşunda Düştü

38 dakika önce

Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının radar kayıtlarına göre 395'inci tarifeli seferini gerçekleştirirken düştüğü ortaya çıktı.

Etiyopya Uçağı 395'inci Tarifeli Uçuşunda Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa- Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının radar kayıtlarına göre 395'inci tarifeli seferini gerçekleştirirken düştüğü ortaya çıktı.

149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi uçağın kayıtlara göre üretim tarihinin 2018 yılı olduğu ve ilk uçuşunu ise 30 Ekim 2018 yılında yaptığı belirlendi. Kalkıştan 6 dakika sonra Addis Ababa'nın 62 kilometre güneydoğusuna düşen uçağın daha önceki radar kayıtlarına göre, 12 Kasım 2018 tarihinde Etiyopya Havayolları'nın filosuna katılmak üzere Seattle'dan yola çıktığı belirlendi. 17 Kasım 2018'den itibaren ise uçağın, Etiyopya Havayolları'nda tarifeli uçuşlara başladığı ve son uçuşla beraber 395'inci tarifeli uçuşunu yaptığı radar kayıtlarına yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Dünya
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