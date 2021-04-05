Etiyopya uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına indi - Son Dakika

Etiyopya Havayolları'na ait bir kargo uçağı, Zambiya'da yanlışlıkla inşaat halindeki havalimanına iniş yaptı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan uçak, dün Zambiya'nın Simon Mwansa Kapwepwe Havalimanı yerine halen inşası süren Copperbelt Havalimanına indi.

İnişin pilot hatasından kaynaklandığı belirtilirken, inşaat işçilerinin havalimanına iniş yapan uçağı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadığı aktarıldı.

Olayı doğrulayan Zambiyalı yetkililer, hadiseyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.