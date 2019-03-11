Son Dakika Haberleri: Etiyopya Uçağını Son Anlarına Ait Grafik Ortaya Çıktı

Etiyopya Uçağını Son Anlarına Ait Grafik Ortaya Çıktı

1 saat önce

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken 157 yolcuyla Addis Ababa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağının son anlarına ait grafik ortaya çıktı.

Etiyopya Uçağını Son Anlarına Ait Grafik Ortaya Çıktı, System.String[]
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken 157 yolcuyla Addis Ababa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağının son anlarına ait grafik ortaya çıktı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere dün sabah Bole Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 737 MAX-8 tipi yolcu uçağı kalkıştan sadece 6 dakika sonra içindeki 157 yolcu ve mürettebatla düşmüştü.

33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.

Uçağa ait grafik ortaya çıktı

Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığını gösteren bir grafik yayınladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağan dışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir.

Pilot geri dönmek istedi

Uçak havalimanından kalkarak 2600 metreye çıktı ancak 6 dakika sonra uçakla bağlantı kesildi. Havayolunun CEO'su Tewolde GebreMariam'a göre uçağın pilotu bir takım aksaklıkların olduğunu bildirdi ve geri dönmek istedi. GebreMariam, pilotun mükemmel bir uçuş rekoru olduğunu ve 8 bin saatten fazla bir uçuş tecrübesine sahip olduğunu söyledi.

Kazaya neyin yol açtığı henüz belli değilken, kazanın ardından Çin'in öncülük ettiği 'uçuşları askıya alma' kararına Etiyopya ve Cayman Adaları da katıldı. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kenya, Nairobi, Addis Ababa, Etiyopya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi 2 Dakika Geç Kaldı, Etiyopya Uçağından Kurtulan Tek Yolcu Oldu

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya Uçağını Son Anlarına Ait Grafik Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]