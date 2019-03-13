Son Dakika Haberleri: Etiyopya Uçağının Kara Kutusu Başka Ülkede Analiz Edilecek

Etiyopya Uçağının Kara Kutusu Başka Ülkede Analiz Edilecek

47 dakika önce

Etiyopya Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.

Etiyopya Uçağının Kara Kutusu Başka Ülkede Analiz Edilecek, System.String[]
Etiyopya Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.

Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, başkent Addis Ababa'da geçtiğimiz Pazar günü 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun analiz için yurt dışına gönderileceğini, ancak henüz nereye gönderileceğinin belli olmadığını söyledi. - ADDİS ABABA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Addis Ababa, Boeing, Etiyopya, Güncel
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