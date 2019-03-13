Etiyopya Uçağının Kara Kutusu Başka Ülkede Analiz Edilecek
47 dakika önce
Etiyopya Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.
Etiyopya
Havayolları, 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing
uçağının kara kutusunun başka bir ülkede analiz edileceğini bildirdi.
Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, başkent Addis Ababa
'da geçtiğimiz Pazar günü 157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing uçağının kara kutusunun analiz için yurt dışına gönderileceğini, ancak henüz nereye gönderileceğinin belli olmadığını söyledi. - ADDİS ABABA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:12 Kaynak: İHA
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