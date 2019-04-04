Son Dakika Haberleri: Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız Kaza Öncesinde Üreticinin (Boeing) Önerdiği...

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız Kaza Öncesinde Üreticinin (Boeing) Önerdiği...

1 saat önce

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı"

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges:
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

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