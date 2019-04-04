Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız Kaza Öncesinde Üreticinin (Boeing) Önerdiği...
1 saat önce
Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges: "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı"
Etiyopya Ulaştırma Bakanı
Dagmawit Moges: "Pilotlarımız kaza öncesinde üreticinin (Boeing
) önerdiği tüm adımları izledi ancak uçağı kontrol etmeyi başaramadı"
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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