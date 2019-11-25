Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması
Son Dakika Ekonomi Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması - Son Dakika Ekonomi

Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması

7 saat önce

ADDİS Etiyopya hükümeti ve Çinli e-ticaret devi Alibaba, Etiyopya'da elektronik dünya ticaret platformu (eWTP) merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması, System.String[]

ADDİS Etiyopya hükümeti ve Çinli e-ticaret devi Alibaba, Etiyopya'da elektronik dünya ticaret platformu (eWTP) merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in yer aldığı imza törenine, çok sayıda bakan ve üst düzey şirket yöneticisi katıldı.

İmza töreninde konuşan Jack Ma, anlaşmanın Afrika'nın Avrupa ve ABD ile yarışabilmesi için bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Bugün Afrika, ticaretin küreselleşen yeni modeline katılıyor." ifadesini kullandı.

Ma, ülkedeki girişimciler için 100 milyon dolarlık destekte bulunacağını da bildirdi.

Afrika'da, Ruanda'dan sonra eWTP merkezinin kurulacağı ikinci ülke olan Etiyopya, yeni platformla Çin ve diğer ülkelere yaptığı ihracatını kolaylaştırmak ve artırmak istiyor.

Platformun, küçük ve orta boy işletmelerin toptan ve perakende olarak uluslararası ticaret yapması için lojistik başta olmak üzere çok sayıda avantaj sunacağı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Alibaba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki! Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]