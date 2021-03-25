Etiyopya ve Birleşmiş Milletler, Tigray'daki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattı - Son Dakika

Etiyopya ve Birleşmiş Milletler, Tigray'daki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattı

25.03.2021 19:21
Etiyopya ve Birleşmiş Milletler, Tigray'daki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattı, System.String[]

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) ve Etiyopya hükümetinin, Tigray bölgesindeki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattığı bildirildi.

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) ve Etiyopya hükümetinin, Tigray bölgesindeki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattığı bildirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Etiyopya hükümetine bağlı İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon sırasında yapılan insan hakları ihlalleri ve suistimallerin soruşturulacağı bildirildi.

Açıklamada, "EHRC ve OHCHR, 4 Kasım 2020'den bugüne insan hakları ihlallerini yakından izliyor ve sivillere yönelik insan haklarıyla ilgili çıkan raporlar kaygı verici." ifadesi kullanıldı.

En kısa sürede başlaması planlanan soruşturmanın bağımsız ve objektif bir şekilde yürütüleceği kaydedildi.

BM ve diğer uluslararası örgütler, 22 Mart'ta, Tigray bölgesindeki çatışmalarda sivillerin, tecavüz ve korkunç cinsel şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Eritre askerlerinin de Tigray'daki sivillere yönelik katliam yaptığı öne sürülmüştü.

Söz konusu açıklamalar sonrası Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 23 Mart'ta, TPLF karşı yürütülen askeri operasyon sırasında tecavüz ve yağmalama olaylarına karışan askerlerin yargılanacağını açıklamıştı.

Yerinden edilenler 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Katliam, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya ve Birleşmiş Milletler, Tigray'daki katliam iddialarıyla ilgili ortak soruşturma başlattı - Son Dakika


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