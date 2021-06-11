Etiyopya ve Cibuti, askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaştı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ile Cibuti'nin askeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik anlaşmaya vardığı bildirildi.

Etiyopya'nın Cibuti Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya Genelkurmay Başkanı General Berhanu Jula'nın, Cibutili mevkidaşı General Zakaria Cheikh İbrahim ile iki ülke sınır ve bölge güvenliğinin arttırılmasına yönelik bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmayla askeri konuda bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ortak eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Etiyopya-Cibuti hattının barış koridoru haline getirilmek istendiği vurgulanan açıklamada, karayla çevrili Etiyopya'nın Cibuti üzerinden deniz ticaretine açılabileceğine dikkati çekildi.