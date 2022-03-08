Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda anlaştı - Son Dakika
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Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda anlaştı

08.03.2022 17:14
Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda anlaştı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ile Cibuti'nin sınır güvenliği ve barışın sağlanması konularında anlaştığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ile Cibuti'nin sınır güvenliği ve barışın sağlanması konularında anlaştığı bildirildi.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Marshal Birhanu Jula ile Cibutili mevkidaşı General Zakariya Cheikh İbrahim, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke ordusu arasında güvenlik ve eğitim alanlarında iş birliği yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında sınır bölgesinde ortak devriye yapılması, istihbarat temini, terörle mücadele ve eğitim konularında iş birliğine karar verildi.

Etiyopya, kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin isyanı sonrası bir yılı aşkın süre iç savaş yaşamıştı.

Addis Ababa hükümeti, isyancı TPLF'e karşı diğer kuzey komşusu Eritre ile ortak hareket etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afrika, Cibuti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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