Etiyopya ve Cibuti sınır güvenliği konusunda iş birliği kararı aldı - Son Dakika

Etiyopya ve kuzey komşusu Cibuti'nin, sınır güvenliği konusunda iş birliğine vardığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Federal Polisi Genel Komiseri Demelash Gebremichael ile Cibuti Ulusal Polis Direktörü Abdillahi Abdi Farah, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüştü.

Görüşmede iki ülke sınırında güvenliğin sağlanması, kaçak mal ve silah geçişi ile mücadele, insan trafiğinin önlenmesi ve terörle mücadele konularında iş birliği kararı alındığı bildirildi.

Görüşmeler sonucunda mutabakat zaptının imzalandığı ve koordinasyonun sağlanması amacıyla karşılıklı ofis açılmasına karar verildiği belirtildi.