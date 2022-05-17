Etiyopya ve Dünya Bankası 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Etiyopya ve Dünya Bankası 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı

17.05.2022 10:22
Etiyopya ve Dünya Bankası 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı

Etiyopya ve Dünya Bankası, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Etiyopya ve Dünya Bankası, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Yerel basındaki habere göre hibe anlaşması, Etiyopya Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalandı. 300 milyon dolarlık hibe anlaşmasıyla elde edilecek gelirin, Etiyopya'da çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve çatışmalardan etkilenen kişiler için kullanılacağı açıklandı.

Destekten Afar, Amhara, Benshangul Gumuz, Oromiya ve Tigray bölgelerinde yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanacağı belirtildi.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya ve Dünya Bankası 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı - Son Dakika


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