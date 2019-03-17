Etiyopya ve Endonezya'daki Uçak Kazalarında Benzerlikler Tespit Edildi

ADDİS Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, karakutunun ön incelemeleri sonucunda Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da geçen yıl meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söyledi.

ADDİS Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, karakutunun ön incelemeleri sonucunda Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da geçen yıl meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söyledi.



Moges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın karakutusunun başarıyla çözümlendiğini ve tüm kayıtların Etiyopya Hava Yollarınca alındığını belirtti.



"İki uçak kazası arasında açık benzerlikler var." diyen Bakan Moges, incelemelerin ilerlemesi sonrasında kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini dile getirdi.





Etiyopya ülkedeki teknik yetersizlikten dolayı uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarını Fransa'daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresine (BEA) göndermişti.



Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uydu verileri ve fiziksel kanıtların, Etiyopya'daki kazada uçağın geçen ekimde Cava Denizi'ne düşen Endonezya'nın Lion Hava Yolu şirketine ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının kaza öncesindeki hareketleriyle benzer manevralar yaptığına işaret etmesi nedeniyle bu tip uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.



Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını güçlendirmişti.



Kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçaklara kapatmıştı.

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