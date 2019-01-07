Etiyopya ve Eritre Arasında Yeni Sınır Kapısı Açıldı
1 saat önce
ADDİS Etiyopya ve Eritre, iki ülke arasındaki sosyal ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yeni sınır kapısı açtı.
ADDİS Etiyopya
ve Eritre, iki ülke arasındaki sosyal ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yeni sınır kapısı açtı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin açılışını birlikte yaptığı Oumajir-Humera Sınır Kapısı, iki ülke arasında inşa edilen kara yolu sayesinde mal ve insan geçinin hızlanmasına yol açacak.
İki ülke arasında Temmuz 2018'de yapılan barış sonrasında, diplomatik ve ekonomik ilişkiler yeniden tesis edilmişti.
Etiyopya ordusu, geçen ay Eritre sınırındaki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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