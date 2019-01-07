Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Eritre Arasında Yeni Sınır Kapısı Açıldı

Etiyopya ve Eritre Arasında Yeni Sınır Kapısı Açıldı

1 saat önce

ADDİS Etiyopya ve Eritre, iki ülke arasındaki sosyal ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yeni sınır kapısı açtı.

Etiyopya ve Eritre Arasında Yeni Sınır Kapısı Açıldı, System.String[]
ADDİS Etiyopya ve Eritre, iki ülke arasındaki sosyal ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yeni sınır kapısı açtı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin açılışını birlikte yaptığı Oumajir-Humera Sınır Kapısı, iki ülke arasında inşa edilen kara yolu sayesinde mal ve insan geçinin hızlanmasına yol açacak.

İki ülke arasında Temmuz 2018'de yapılan barış sonrasında, diplomatik ve ekonomik ilişkiler yeniden tesis edilmişti.

Etiyopya ordusu, geçen ay Eritre sınırındaki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti İngiltere'den Tepki Çeken Reklam! Amaç, Müslüman İngilizleri Orduya Özendirmek

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:41:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Eritre Arasında Yeni Sınır Kapısı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]