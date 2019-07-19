Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Eritreli liderlerden "barış sürecek" mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Etiyopya ve Eritreli liderlerden "barış sürecek" mesajı

19 dakika önce

ADDİS Etiyopya ile Eritre arasında uzun süren çatışmaların ardından bir yıl önce başlayan barış sürecinde liderler pozitif mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Etiyopya ve Eritreli liderlerden
ADDİS Etiyopya ile Eritre arasında uzun süren çatışmaların ardından bir yıl önce başlayan barış sürecinde liderler pozitif mesajlar vermeyi sürdürüyor.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in komşu Eritre'ye yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ahmed'in Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile aynı araçta şoför koltuğunda seyahat ettiği görüldü.
Başkent Asmara'nın sokaklarında da yan yana yürüyen iki lider, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde devam eden projeleri yerinde ziyaret etti.
Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, bölgesel meseleleri ele alan iki liderin barış sürecinin pozitif sonuçlarını ve iş birliğini genişletmek konusunda mutabakata vardığını belirtti.
Etiyopya ve Eritre geçen yıl temmuz ayında barış ve dostluk deklarasyonu imzalamış, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti.
Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Bir dönem orduda görev yapan Başbakan Ahmed, bu savaşta sahada istihbarat biriminde çalışmıştı.
Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı 'Sihir yapıyorum' diyerek 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, kalça dansı yaptığı anların videosunu paylaştı Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya ve Eritreli liderlerden "barış sürecek" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]