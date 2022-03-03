Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı - Son Dakika
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Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı

03.03.2022 14:09
Etiyopya ve Ruanda'dan Ukrayna için barış çağrısı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Ruanda, Ukrayna'da barış çağrısı yaptı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Ruanda, Ukrayna'da barış çağrısı yaptı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yazılı açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek tüm taraflara barış çağrısı yaptı.

Ülkesindeki iç savaşı hatırlatan Ahmed, "Etiyopya, son savaştan çok ders aldı. Deneyimlerimiz, savaşın aileler, insanlar, ekonomi ve canlılar üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ruanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Robert Kayinamura da acil ateşkes çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısında 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullanırken Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülke oylamaya katılmamıştı, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Ukrayna, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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