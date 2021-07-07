Etiyopya yük gemisi 20 yıl sonra ilk kez Somaliland'da

Deniz taşımacılığında Cibuti'ye bağımlılığını azaltmak isteyen Etiyopya, 20 yıl sonra Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'a ilk yük gemisini yanaştırdı.

Etiyopya Gemicilik ve Lojistik Hizmetlerinden yapılan (ESLSE) açıklamada, 11 bin ton şeker ve pirinç taşıyan "Gibe" adlı geminin Berbera Limanı'na yanaştığı duyuruldu.

Açıklamada, 20 yıl sonra ilk kez bir Etiyopya gemisinin limanı kullandığı ve başka bir geminin de gelecek hafta limana geleceği aktarıldı.

Mogadişu hükümetinin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz etmesine rağmen 2016 yılında genişletilmesi kararlaştırılan ve 2018 yılında Etiyopya'nın da ortak olduğu Berbera Limanı'nın yeni terminali haziran ayında açılmıştı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı Etiyopya'ya bağlayan kara yolunun inşasının ise BAE ve İngiltere'nin desteğiyle 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Berbera Limanı projesinde BAE'li liman işletmecisi DP World'ün yüzde 51, Somaliland'ın yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 payı bulunuyor.

Denize sınırı olmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti üzerinden yapıyor.