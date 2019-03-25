Son Dakika Haberleri: Etiyopyalı Ebtisam 'Yılın Kızı' Seçildi

Etiyopyalı Ebtisam 'Yılın Kızı' Seçildi

1 saat önce

MICROSOFTS, dünyanın birçok ülkesinde verdiği Bilgi Teknolojileri Ödülleri'nin İsveç ayağında sürpriz bir isme ödül taktim etti.

Etiyopyalı Ebtisam 'Yılın Kızı' Seçildi, System.String[]
MICROSOFTS, dünyanın birçok ülkesinde verdiği Bilgi Teknolojileri Ödülleri'nin İsveç ayağında sürpriz bir isme ödül taktim etti. Microsoft 'Yılın Kızı Ödülü'nü 21 yaşındaki Etiyopyalı öğrenci Ebtisam Mohammedsalih'e verdi. Açıklamada, Mohammedsalih'in eşitlik, çeşitlilik, ve katılım konusundaki başarısına dikkat çekilirken, "Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi yönündeki azmi ile rol modeldir" denildi.

ÜLKEDEKİ 4. YILI

Microsofts internet sitesine açıklamada bulunan Ebtisam Mohammedsalih ise, ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Başka bir ülkede doğan ve başka bir kültürden gelen bir kızın ödül alabileceğini kaydeden Mohammedsalih, İsveç'e 4 yıl önce okumak için Etiyopya'dan taşındığını kaydetti. Linne Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuduğunu aktaran Mohammedsalih, "İsveç'e ilk geldiğimde, İsveççe dil eğitimi aldım. Sonra uluslararası bir lisede IB programı (Uluslararası Bakalorya) okudum. Üniversitede yazılım mühendisliğine kabul edilmesinin tesadüf oldu. Şimdide üniversitede ikinci yılım" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:50 

Bilgisayar, Microsoft, İsveç, Güncel
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