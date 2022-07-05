ADDİS ABABA - Etiyopyalı gazeteciler savaş muhabirliği eğitiminden memnun kaldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi ile gerçekleştirdiği "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan Etiyopyalı muhabirler, eğitimden memnun kaldıklarını belirtti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan Etiyopyalı gazeteciler, TİKA'nın Addis Ababa ofisinde bir araya geldi.

Programın çok verimli geçtiğini belirten Etiyopyalı gazeteciler, eğitimden memnun kaldıklarını söyledi.

Etiyopya Haber Ajansı adına eğitime katılan Adisu Reta Agonafir, "Savaş muhabirliği kolay bir iş değil ama TİKA ve Anadolu Ajansı sayesinde artık ülkemin milli menfaatlerini gözeterek, doğru haber yapmayı biliyorum. Haber yaparken kendimi korumak ve hatta yeri gelince kendimi savunmak da buna dahil." dedi.

Afar Medya Ajansında muhabir olarak çalışan Muhammed Wilisa Welio, Türkiye'de aldığı eğitimin hayatında büyük bir fark yarattığına inandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş muhabirliği eğitiminde öğrendiklerimi diğer meslektaşlarıma da anlatarak özellikle iç savaşta mayınlardan ötürü yaşanan can kayıplarını önlemeye çalışacağım. Öğrendiğim ilk yardım teknikleri ile birçok insanın hayatını kurtaracağım. TİKA ve AA'ya şahsım, meslektaşlarım ve ülkem adına teşekkür ediyorum."

Sidama Medya Ajansından Adege Ayele Gebre de eğitim sayesinde hem çatışma bölgelerinde hayatını riske atmadan haber yapma konusunda yeterli teorik ve pratik eğitimi aldığını hem de başka insanlara nasıl yardım edeceğini öğrendiğini dile getirdi.

Savaş muhabirliği eğitimine katılan gazetecilerle bir araya gelen TİKA Etiyopya Koordinatörü Cengiz Polat, sık sık savaş ve doğal afetlerle sarsılan Etiyopya'da bu mesleğin daha da zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki hiç savaş olmasın, doğal afetler yaşanmasın ama maalesef bazen savaşlar da doğal afetler de kaçınılmaz oluyor. TİKA olarak savaşları ve doğal afetleri engelleyemesek de verdiği zararı en aza indirmeye çalışıyoruz. Zor şartlarda görev yapan gazetecilerin, can güvenliklerini merkeze alarak en etkin ve verimli şekilde mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaya çalışıyoruz."

AA, Polis Akademisi ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 14'ü yabancı uyruklu 22 medya mensubu 1 Temmuz'da sertifikalarını almıştı.