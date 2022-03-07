Etiyopyalı göçmenler Yemen'de onlarca kişinin öldüğü yangın faciasının aydınlatılmasını istiyor - Son Dakika

Yemen'deki Etiyopyalı göçmenler, başkent Sana'daki bir gözaltı merkezinde çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği yangının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorumluların bulunmamasını protesto etti.

Yangın faciasının aydınlatılması talebiyle geçici başkent Aden'de düzenlenen gösteriye çok sayıda Etiyopyalı göçmen katıldı.

Gösteriye katılan Etiyopyalı Yasin Ahmed Kayru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmen ailelerin maruz kaldığı bu korkunç olay karşısındaki sessizliğe karşı bu eylemi düzenlediklerini söyledi.

Kayru, "Başkent Sana'daki Husilerin kontrolündeki bir gözaltı merkezinde yaşanılan trajik olayın ve ardından Aden'e nakledilmemizin üzerinden bir yıl geçti." dedi.

Etiyopyalı Ayşe Abdurrahman da, "Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri olayın nedenlerini araştırmalı ve failleri yargı önüne çıkarmalıdır." diye konuştu. Abdurrahman, Sana'da yangından kurtarılanların zorla Aden'e gönderildiğini söyledi.

Sana'daki yangın faciası

Yemen'deki insan hakları örgütleri, 7 Mart 2021'de Husilerin kontrolündeki Sana'da bir gözaltı merkezinde çıkan yangında onlarca Etiyopyalının hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran destekli Husiler, yangında 45 Etiyopyalının öldüğünü, onlarcasının yaralandığını duyurmuştu. Kurtulanlar ise yangının göçmenlerle tartışan "muhafızlar tarafından bilerek çıkarıldığını ve içeride yüzlerce kişinin can verdiğini" söylemişti.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, olaydan dört ay sonra Husi yetkililerinden Hüseyin el-İzzi'nin göçmenlerin ölümüyle ilgili "üzgün olduğunu" ve olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade ettiği açıklamasına yer vermişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde bulunuyor.