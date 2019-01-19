Son Dakika Haberleri: Etiyopyalı Hristiyanlar Timkat'ı Kutladı

Etiyopyalı Hristiyanlar Timkat'ı Kutladı

13 dakika önce

ADDİS ABABA(AA) - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı.

Etiyopyalı Hristiyanlar Timkat'ı Kutladı, System.String[]
ADDİS ABABA(AA) - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı.

Başkent Addis Ababa, Gondar ve Lalibela şehirlerinde on binlerce Hristiyan, kutlamalar nedeniyle dün ve bugün kilise, cadde ve meydanları doldurdu.

Ketera olarak adlandırılan arife gününde başkent caddelerinde ilahiler okuyarak dolaşan halk, dini ritüellerini rengarenk şemsiyelerin altında yürüyen din adamları eşliğinde tamamladı.

Başkentteki Jan Meda Alanı'nda bugün yapılan kutlamalara ise Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias da katıldı.

Geleneksel şarkılar, ilahiler ve İncil'in okunduğu alanda kalabalığın üzerine kutsal olduğuna inanılan su serpildi.


Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Ürdün, Etiyopya, Addis Ababa, Kültür Sanat
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