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Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı - Son Dakika

Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı

14.02.2022 16:35

Etiyopyalı Khadija Ali, Türkiye'de açtığı restoranıyla hem Afrika mutfağını tanıtıyor hem de çevresindeki kişilere yardım ediyor.

Etiyopyalı Khadija Ali, Türkiye'de açtığı restoranıyla hem Afrika mutfağını tanıtıyor hem de çevresindeki kişilere yardım ediyor.

Ankara'ya 2018'de gelen ve Mavi Nil isimli restoranı açan Ali, şehirdeki ilk ve tek Etiyopya restoranını faaliyete geçirdi.

Hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Ali, "Rahmetli kocam Türk asıllıydı ve Etiyopya'daki bir şirkette yöneticiydi. Bu nedenle seyahatlerimizde Türkiye'ye çok fazla gelirdik." dedi.

Kocasını kanserden kaybettiğini belirten Ali, Ankara'da restoran açmaya karar verdiğini söyledi.

Ali, sadece Etiyopya mutfağı değil Somali, Cibuti, Sudan ve Eritre lezzetlerini de müşterilerine sunduklarını vurgulayarak, "Türk yemeklerini Etiyopya tarzıyla hazırlıyorum ve gelen tüm müşteriler yemeklerimi çok beğeniyor." diye konuştu.

Yeni şubeler de açmak istediği bilgisini paylaşan Ali, Türkiye'de "ekşi gözleme" yapan tek kişi olduğunu ve ürünlerini Avrupa'ya da ihraç etmek istediğini kaydetti.

Ali, kendini işine adadığını ve kız kardeşlerine de istihdam sağladığını dile getirerek, kardeşleriyle birlikte çalıştığını aktardı.

İki çocuk annesi Ali, Türkiye'nin çok güzel ve temiz bir ülke olduğunu, kendisinin de Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

Kovid-19'da gıda yardımı yaptı

Kovid-19 salgını sürecinde ekonomik zorluklar yaşadığını ancak bununla mücadele ettiğini belirten Ali, bu süreçte ekonomik zorluk çeken yakınlarına restoranından gıda yardımında bulundu.

Ali'nin yanında çalışan Mahir Muhammed ise "Kişisel maddi problemlerle karşılaştığımızda bize destek olurdu ya da iş bulmaya çalışırdı. Onun evi ikinci evimiz gibi." ifadesini kullandı.

Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı
Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı
Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı

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Etiyopya, Türkiye, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopyalı Khadija Ali, Afrika lezzetleriyle Türkiye'de başarıyı yakaladı - Son Dakika


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