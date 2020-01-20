Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar Timkat'ı kutladı - ADDİS - Son Dakika

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Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar Timkat'ı kutladı - ADDİS
7 saat önce
Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar Etkinlik alanında mum yakarak bekleyen Etiyopyalılar İlahiler okunması Halkın üzerine kutsal su serpilmesi ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:37 Kaynak: AA
Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar
Etkinlik alanında mum yakarak bekleyen Etiyopyalılar
İlahiler okunması
Halkın üzerine kutsal su serpilmesi ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı. Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinlikte halkın üzerine kutsal su serpildi.
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