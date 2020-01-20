Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar Timkat'ı kutladı - ADDİS - Son Dakika
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Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar Timkat'ı kutladı - ADDİS

7 saat önce

Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar Etkinlik alanında mum yakarak bekleyen Etiyopyalılar İlahiler okunması Halkın üzerine kutsal su serpilmesi ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz.

Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar

Etkinlik alanında mum yakarak bekleyen Etiyopyalılar

İlahiler okunması

Halkın üzerine kutsal su serpilmesi ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına düzenlenen Timkat Bayramı (Epifani) kutlamalarına katıldı. Başkent Addis Ababa'daki Jan Meda Alanı'nda düzenlenen etkinlikte halkın üzerine kutsal su serpildi.

Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar Timkat'ı kutladı - ADDİS

Addis Ababa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:37 Kaynak: AA
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