Etiyopyalı Ortodokslar, Ketera Festivali'nde bir araya geldi - Son Dakika

Etiyopyalı Ortodokslar, Hz. İsa'nın Şeria (Ürdün) Nehri'nde vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ketera Festivali'nde bir araya geldi.

Etiyopya basınındaki habere göre, geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılan Etiyopyalılar, Hristiyan din adamlarının eşliğinde başkent Addis Ababa'da bir araya gelerek ilahiler okudu.

Festival, Addis Ababa'nın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki tarihi Gondar şehrinde de düzenlendi.

Etiyopyalı Ortodokslar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına yarın Timkat Bayramı'nı kutlayacak.

Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.