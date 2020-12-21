Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor - Son Dakika

Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor

21.12.2020 12:37

Etiyopya ordusunun, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonu sonucu çıkan çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla sığındıkları Sudan'da yeniden buluşmayı umuyor.

Etiyopya ordusunun, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyonu sonucu çıkan çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla sığındıkları Sudan'da yeniden buluşmayı umuyor.

Tigray'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'ın Kesele eyaletindeki Hamdayit Kampı'na sığınan Etiyopyalılar, 4 Kasım'da bölgedeki internet ve telefon hatları kesildiğinden yakınlarıyla irtibat kuramıyor.

Kampta Tigray bölgesiyle iletişim ve kayıp başvuruları için oluşturulan çadırda sığınmacılar, sayıları 200'ü aşan kayıp yakınlarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

Sudan Kızılayından Adem Mahmud İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği halinde kayıpların bulunması ve sığınmacıların yakınlarıyla bağlantı kurabilmesi için çalıştıklarını ve her sığınmacıya 3 dakika ücretsiz telefon görüşmesi imkanı sunduklarını söyledi.

Yakınlarının seslerini duyan sığınmacılar sevinç çığlıklar atarken, geride bıraktıkları ailelerine ulaşamayanlar ise hüzünlü şekilde çadırlarına geri dönüyor.

219 kayıp başvurusu

Hamdayit Kampı'nda 25 Kasım'dan bu yana 219 kayıp başvurusu aldıklarını belirten İsmail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla yaptıkları arama taleplerine şu an için herhangi bir yanıt alamadıkarını söyledi.

Hamdayit Sığınmacı Kabul Merkezi Müdürü Yakup Muhammed, "Hamdayit, diğer kamplara transfer için geçici barınma merkezi konumunda ancak birçok sığınmacı, yakınlarının buraya geleceği ümidiyle bölgeden ayrılmaya yanaşmıyor." dedi.

Muhammed, Hamdayit'teki sığınmacıların Kadarif eyaletindeki Um Rakuba Kampı'na otobüslerle transferlerinin sürdüğüne işaret ederek, "Kamp, Sudan-Etiyopya Eritre üçgenindeki sınır hattında yer aldığından imkanlarımız çok kısıtlı. Hastalar var ve bazı ilaçlar eksik. Barınma, gıda ve ilaç desteği gerekiyor. Yardım kuruluşlarına destek çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Hizmet veren kuruluşlar olsa da sayının kapasitenin çok üstünde olduğunu ifade eden Muhammed, evlerini açan ve yiyecek yardımı sağlayan Hamdayit sakinlerine teşekkür etti.

Sudan Kızılayı Acil Durum ve Afet İdaresinden Sıddık Muhammed Hamad da bölgede biri Sudan Kızılayına ait 2 sağlık merkezinin hizmet verdiğini belirterek, "Sığınmacılarda sıtma, ishal ve bazı enfeksiyonlara rastlandı. Tuvalet sıkıntısı ve sinekler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Şartların iyileştirilmesi ve ilaç miktarının artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin sığınmacıları buradan Kadarif'e nakletme kararı aldığını dile getiren Hamad, "Um Rakuba'daki kamp 60 bin kişiye barınma ve gıda hizmeti için yeterli. Tüm yardım kuruşları Um Rakuba'da çalışıyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlar desteklerini sürdürmeli." diye konuştu.

Etiyopyalı 65 sığınmacı çocuk ailelerini kaybetti

Kesele Valisi Ettayyib Muhammed eş-Şeyh, 12 Aralık'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalardan kaçarken 65 Etiyopyalı sığınmacı çocuğun ailelerini kaybettiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Etiyopya'daki çatışmalar 63 binden fazla kişiyi yerlerinden etti, bunlardan yaklaşık 53 bini Sudan'a sığındı.

Hamdayit 36 binden fazla mülteciyi ağırlıyor

Sudan Mülteciler Komiserliğine göre, Hamdayit bölgesinde 36 binden fazla mülteci bulunuyor.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Türkiye merkezli insani yardım kuruluşları barınma ve gıda yardımında bulunuyor.

UNICEF'ten acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Tigray'daki çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirterek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yapmıştı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Operasyon öncesi bölgedeki iletişim hatları kesildiğinden Tigray'daki gelişmelerle ilgili basına çok fazla bilgi sızmıyor.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor
Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor
Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor
Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopyalı sığınmacılar, savaşın ayırdığı yakınlarıyla Sudan'da buluşmayı umuyor - Son Dakika


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