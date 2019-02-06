Son Dakika Haberleri: Etiyopyalıların "İkinci Kudüs"Ü Lalibela (1)

Etiyopyalıların "İkinci Kudüs"Ü Lalibela (1)

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Amhara eyaletindeki Lalibela kasabası Lalibela Kiliseleri ve kiliseleri ziyaret eden turistler Golgotha Kilisesi Papazı Belay Habetamu ile röportaj Etiyopya'da 12.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Amhara eyaletindeki Lalibela kasabası
Lalibela Kiliseleri ve kiliseleri ziyaret eden turistler
Golgotha Kilisesi Papazı Belay Habetamu ile röportaj Etiyopya'da 12. yüzyılın sonunda kayaların yer altına doğru oyulmasıyla tek parça halinde inşa edilen Lalibela Kiliseleri, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Etiyopya Kralı Gebre Meskel Lalibela'nın Kudüs'e giden yolların güvenli olmadığı gerekçesiyle ikinci bir Kudüs'ü burada inşa ettirmek istemesinden ötürü bölge, "Etiyopya'nın Kudüs'ü" olarak adlandırılıyor.

Düşmanların fark etmemesi için yer altına inşa edilen yapıların her biri, taşıdığı sembollerle dönemin ve bugünün Etiyopya'sında yaşanan güçlü dini hayatı anlamaya yardımcı oluyor.

Amhara eyaletinde kralın adını taşıyan Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise her gün Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği ve hac için geldiği bir mekan olmakla birlikte yılın her döneminde de turistlerin akınına uğruyor.

Lalibela, Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din olarak kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'daki Hristiyan kültürün en önemli yansımalarından biri.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Etiyopya, Kültür Sanat
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