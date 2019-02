Etiyopyalıların "İkinci Kudüs"Ü Lalibela (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Amhara eyaletindeki Lalibela kasabası Tavanı haç şeklinde yapılan Saint George Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayini Saint George Kilisesi'ni gezen turistler Lalibela'yı görmek için Almanya'dan gelen Sarah Polin ile röportaj Saint George Kilisesi'nde gün batımı Etiyopya'da 12.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Amhara eyaletindeki Lalibela kasabası

Tavanı haç şeklinde yapılan Saint George Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayini

Saint George Kilisesi'ni gezen turistler

Lalibela'yı görmek için Almanya'dan gelen Sarah Polin ile röportaj

Saint George Kilisesi'nde gün batımı

Etiyopya'da 12. yüzyılın sonunda kayaların yer altına doğru oyulmasıyla tek parça halinde inşa edilen Lalibela Kiliseleri, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.



Etiyopya Kralı Gebre Meskel Lalibela'nın Kudüs'e giden yolların güvenli olmadığı gerekçesiyle ikinci bir Kudüs'ü burada inşa ettirmek istemesinden ötürü bölge, "Etiyopya'nın Kudüs'ü" olarak adlandırılıyor.



Düşmanların fark etmemesi için yer altına inşa edilen yapıların her biri, taşıdığı sembollerle dönemin ve bugünün Etiyopya'sında yaşanan güçlü dini hayatı anlamaya yardımcı oluyor.



Amhara eyaletinde kralın adını taşıyan Lalibela kasabasında yer alan 11 kaya kilise her gün Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği ve hac için geldiği bir mekan olmakla birlikte yılın her döneminde de turistlerin akınına uğruyor.



Lalibela, Hristiyanlıkla 4. yüzyılın başlarında tanışan ve bu dini ilk resmi din olarak kabul eden devletlerden biri olan Etiyopya'daki Hristiyan kültürün en önemli yansımalarından biri.



11 kilise içerisinde en son inşa edilen, tavanı haç şeklinde yapılan ve içerisinde direk barındırmayan Saint George Kilisesi buradaki en dikkati çekici yapıların başında geliyor.



Yaklaşık 10 yıldır burada rehberlik yapan Abiy Tesfakiros, bu kilisenin Hz. Nuh'un gemisinden esinlenerek 3 kat halinde yapıldığını anlattı.



Lalibela'yı görmek için Almanya'dan gelen Sarah Polin, hayatında şimdiye kadar böyle bir eserle karşılaşmadığını ifade ederek, yüzyıllar önce bu yapıların inşa edilmiş olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu