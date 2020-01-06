'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı - Son Dakika

'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) öncülüğünde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve 2'nci Safha Proje Belgesi' törenle imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Çubukçu, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Yatırımları Koordinatörü İrem Özaltın, IC Holding Başkan Vekili Fırat Çeçen ve çok sayıda davetli katıldı.

'VAKIF KURUYORUZ'

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcısında önemli bir adımın hep birlikte atıldığını ve bundan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğine de yatırım yapıldığını kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Bu heyecanlı projeyi ilk duyduğum gün LİMAK olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi iletmiştik. Nitekim de öyle oldu diye düşünüyorum. Biz özel sektörün gerçekten sadece ekonomik kalkınmada değil, toplumsal ve sosyal kalkınmada da oynamamız gereken önemli bir rolün olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da örnek olmak istiyoruz. Hatta özel sektörün kalkınmada, tek başına değil; ana kamuyla beraber daha fazla yer alması ve kaynak aktarması gerektiğine de yürekten inanıyoruz. Burada sadece maddi bir kaynaktan bahsetmiyoruz; bunu diğer yaptığımız projelerde de olduğu gibi bilgimizi, deneyimimizi, tecrübemizi, insan kaynağımızı, iş yapma şekli ve alışkanlıklarını, bağlantı ve network ile sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu 'Etkin Hızlandırıcının da bunu başarmakta iyi bir gösterge olması gerektiğine inanıyoruz. İlk günde amaçlarımızdan bir tanesi, daha fazla özel sektör kuruluşunun bu projeye dahil olmasıydı. Bunun için de bugün önemli bir adım atıyoruz. 'Etkin Hızlandırıcının aslında bugün kurumsallaşması, devamlılığı, sürdürülebilirliği ve nihayetinde daha fazla özel sektör kuruluşuna ulaşması için vakıf kuruyoruz" dedi.

'BULUŞMA PLATFORMU OLACAK'

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu da vakfın, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, düşük gelir gruplarındaki insanların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri ve çözüm ortaklarını bir araya getirerek desteklemeyi amaçladığını söyledi. Çubukçu, "Vakıf, çağdaş gelecek inşa edecek mimarların buluşma platformu olacak. Attığımız küçük adıma yenilerinin ekleneceğini, ülkemizin eşsiz insan kaynağı ile yaratıcılık ve yenilikçilik alanındaki küresel yarışa heyecan ve ilham katmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Özaltın da söz konusu projenin küresel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak adına kamu-özel sektör ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında kapsamlı iş birliğini öngördüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından vakıf senedi imzalandı. İmzaların atılması ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir konuşması

-İmza töreni

-Salondan detay görüntüler

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ANKARA,