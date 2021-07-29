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Etki hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim belli oldu - Son Dakika

Etki hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim belli oldu

29.07.2021 14:09
Etki hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim belli oldu, System.String[]

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözüm geliştiren, ileri aşama pozitif etki odaklı girişimlere yönelik hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim seçildi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözüm geliştiren, ileri aşama pozitif etki odaklı girişimlere yönelik hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim seçildi.

Türkiye Girişimcilik Vakfı açıklamasına göre, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Türkiye Girişimcilik Vakfı, Impact Hub Istanbul ve UNDP Türkiye iş birliğinde Türkiye'de bu yıl üçüncü kez hayata geçirilen Accelerate2030 programında ilk aşama tamamlandı. Fikir üretme aşamasının ötesine geçmiş ve toplumsal veya çevresel problemlerin çözümüne aracılık eden, halihazırda işleyen bir ürün veya hizmete sahip ileri aşama girişimleri hedefleyen program kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerinde azami seviyede etki yaratma potansiyeline sahip 15 girişim seçildi.

Algae Biodiesel, Anadolu Meraları, CraveHome, Ecording, EVREKA, Genz Biotechnology, iFarm Agri tech, Laska, Macerita, Moritoys, Nivogo, Oleatex, Sanad, SOYL-GEL ve This Is Mana olmak üzere seçilen 15 girişimin üçünü göçmenlere ait girişimler oluşturuyor.

Açıklamaya göre, bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük etki ölçeklendirme programı olan Accelerate2030, girişimler için uzman eğitimleri ve kapasite güçlendirme etkinlikleri içeren altı aylık bir hızlandırma yolculuğundan oluşuyor. Ayrıca Accelerate2030, katılımcılarına programa dahil olan kurumsal şirketler ve kamuyla iş ortaklıkları geliştirebilecekleri bir altyapı sunuyor. Bu yolculuğu tamamlayan beş girişim, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek programın finaline katılmaya hak kazanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve göçmen sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen girişimlerin alanları ise şöyle:

"Algae Biodiesel, karbon negatif biyoyakıt üretmek için atık su ve baca gazını kullanıyor. Anadolu Meraları, 2014 yılından bu yana onarıcı tarım ve bütünsel yönetimin öncü ve yenilikçi lideri. Cravehome, sertifikalı yerel ev aşçılarıyla kullanıcıları bir araya getiren online bir ev yapımı yemek siparişi ve teslimat platformu. Ecording, küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim. Evreka, akıllı çözümler geliştirerek dünyadaki atık operasyonlarını yönetme biçimini yeniden şekillendiren global bir SaaS şirketi. Genz, erken hastalık tespiti ve kişiselleştirilmiş tedavi için yeni ve erişilebilir bakım testi çözümleri geliştiren bir biyoteknoloji şirketi. iFarm, topraksız tarım alanlarını kontrol etmek ve izlemek için akıllı bir sistem kiti sağlıyor. Laska, yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarıyla ömrü biten lastikleri yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olan farklı hammaddeler olarak ekonomiye kazandırıyor. Macerita, insanların 3B haritalardaki açık alanları keşfedebileceği ve çevrim içi sınıflar aracılığıyla açık hava etkinliklerini öğrenebilecekleri bir keşif platformu. Moritoys, yeni nesil oyuncaklar ve okul öncesi çocuklar için oyun ürün ve hizmetleri tasarlıyor. Nivogo, perakende zincirlerinin ve markaların bir sebepten (müşteri iadesi, defolu ürün, üretim hatası, teşhir vb.) satıştan çekerek atıklaştırdığı ürünleri onlar adına yenileyerek tekrar 'satılabilir' hale getiren ve bu ürünlerin satışını kendi satış kanallarında veya marka ortaklarının uygun gördüğü yerlerde gerçekleştiren bir sosyal girişim. OleaTex, bitki tabanlı atıklardan üretilen yüzde 100 vegan ve sürdürülebilir deri üretiyor. Sanad, göçmen kadınlara Arapça konuşan psikologlarla bağlantı kurma şansı veriyor. SOYL-GEL, bitkilere kontrollü su salınımını sağlayan bir hidrojel üretiyor. This Is Mana, tekstil perakendecisi markalara, kendi atıklarından yeni ürünler tasarlayarak üretim ve tasarım desteği sağlıyor."

Program hakkında detaylı bilgiye "https://accelerate2030.net/turkey/" inernet sitesinden ulaşabiliyor.

Birleşmiş Milletler, Girişimcilik, Türkiye, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etki hızlandırma programı Accelerate2030'a katılacak 15 girişim belli oldu - Son Dakika


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