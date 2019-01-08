Son Dakika Haberleri: Etkili Bir Uyum Eğitimine İmza Atılacak

Etkili Bir Uyum Eğitimine İmza Atılacak

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından kurum içi uyumun sağlanması, amaçların saptanarak çalışanlarca en iyi şekilde anlaşılması, verimin ve kuruma katkının artması amacı personele yönelik eğitimler verilecek.

Etkili Bir Uyum Eğitimine İmza Atılacak, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından kurum içi uyumun sağlanması, amaçların saptanarak çalışanlarca en iyi şekilde anlaşılması, verimin ve kuruma katkının artması amacı personele yönelik eğitimler verilecek.

Bu eğitimler öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru'nun başkanlığında yapılan toplantıya tüm müdürler katıldı. Kurum içinde personelin kendilerini daha iyi dile getirerek, yapılan çalışmalara olumlu katkıda bulunmaları için bu eğitimlerde öncelikli hususun vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve kamu yararı olduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru; "Etkili bir oryantasyon (uyum) eğitimine imza atacağız, önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktadır" dedi.

Bu kapsamda 2019 yılı içinde planlanan hizmet içi eğitimler tüm personele verilerek işin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlar aktif olarak ortaya konacak. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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