Etkili Kar Yağışı Yerini Güneşe Bıraktı
59 dakika önce
Karapınar'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
Karapınar
'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.
İlçe merkezinde bulunan Selimiye
Çarşısı'nın çatısındaki karlar güneş ile birlikte erimeye başlaması ilginç görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen kar kütleleri, çarşıya girmek isteyenleri zor durumda bıraktı.
Karı fark edenler tehlikeye düşmemek için tedbirli davranırken, kimisi de bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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