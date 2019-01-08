Etkili Kar Yağışına Rağmen Yollar Ulaşıma Açık
1 saat önce
Antalya Konya ve Bozkır Karaman kara yolunun, etkili kar yağışına rağmen, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.
Antalya Konya
ve Bozkır Karaman
kara yolunun, etkili kar yağışına rağmen, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.
Öte yandan merkezde kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçülürken, yükseklerde 80 santimetreye kadar ulaştı.
Trafik polisleri yollarda sürücülere, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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