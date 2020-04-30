Etkili olan dolu ekili alanlara kısmen zarar verdi - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu, ekili alanlara kısmen zarar verdi.

Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, ekili alanlar ile üzerinde meyvesi bulunan bazı ağaçlara zarar verdi.

İlçe sakini Hamdi Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışı nedeniyle bahçesinde birçok meyve ağacının zarar gördüğünü söyledi.

Çok korktuklarını belirten Gülsoy, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika etkili olduğunu ifade etti.