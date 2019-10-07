Son Dakika Haberleri: Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Son Dakika Genel Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

2 saat önce

Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurduBAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da etkili olan fırtına bazı köylerde evlerin çatısını uçurdu, ağaçların dalını kırdı.

Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da etkili olan fırtına bazı köylerde evlerin çatısını uçurdu, ağaçların dalını kırdı.

Bayburt ve Erzincan'da dün akşam saatlerinde hızı saatte 75 kilometreyi bulan fırtına zarara yol açtı. Bayburt'un Uğrak köyünde etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu, bazı evlerinde bacaları yerinden söküldü. Yere savrulan çatı parçaları tehlike oluşturdu.

Erzincan'da da fırtına Ordu Caddesi üzerinde bir ağacın dallarını kırdı. Ağacın dallarının düştüğü bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, ağaç kırıldığı sırada olay yerinden geçen 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Erzincan, Bayburt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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