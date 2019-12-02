Son Dakika Haberleri: Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars- Iğdır kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer buzlanmanın olduğu yolda bazı sürücüler araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için söz konusu yolda kar küreme çalışması yaptı.

Sürücülerden Adem Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın etkili olmaya devam ettiğini belirterek, "Hanlar Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi var, tır ve araçlar kar yağışı nedeniyle zor ilerliyor." dedi.

Kentte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı sürücüler, ilde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle araçlarıyla yolda ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan- Posof, Ardahan- Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması istendi.

Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Tost yaparak başladığı işte lokanta işletmecisi oldu Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]