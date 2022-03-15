Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Karla kaplanan yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte yavaş ilerleyen araçlar

Üzerleri karla kaplanan otomobiller

İş makinesi ile karla mücadele çalışmalrı Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 169 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.