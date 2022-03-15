Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

15.03.2022 10:15

Karla kaplanan yerler Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte yavaş ilerleyen araçlar Üzerleri karla kaplanan otomobiller İş makinesi ile karla mücadele çalışmalrı Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilediMUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karla kaplanan yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte yavaş ilerleyen araçlar

Üzerleri karla kaplanan otomobiller

İş makinesi ile karla mücadele çalışmalrı Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 169 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

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MUŞLU MOBİLYACI, KARDAN KOLTUK TAKIMI YAPTI MUŞLU MOBİLYACI, KARDAN KOLTUK TAKIMI YAPTI Muş'ta eğitime kar engeli Muş'ta eğitime kar engeli

Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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